الداخلية تحقق في حادث مقتل أحد منتسبيها شمالي بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، عن فتح تحقيق في حادث مقتل أحد منتسبيها بإطلاق نار شمالي العاصمة.

وقالت الوزارة في بيان ان "الجهات المختصة في وزارة الداخلية شرعت بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات حادث مقتل منتسب يعمل ضمن قاطع منشآت الطارمية شمالي العاصمة بغداد، بعد قيام شخص يستقل دراجة هوائية بإطلاق النار عليه من سلاح نوع مسدس أثناء الاستراحة أمام منزله في القضاء أعلاه".

وأضاف ان "الجهات المختصة في وزارة الداخلية اجرت عمليات بحث وتفتيش لإلقاء القبض على الجاني وتقديمه للعدالة لينال جزاءه العادل".