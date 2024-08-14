مصدر: إعفاء الأمين العام لوزارة الدفاع

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء (14 آب 2024)، بإعفاء جبار ثجيل الحيدري من مهام الأمين العام لوزارة الدفاع.

وقال المصدر إن "أمرا صدر بإعفاء جبار ثجيل الحيدري من مهام الأمين العام لوزارة الدفاع لإكماله السقف الزمني بالمنصب".

وأضاف "كما تم تكليف الفريق شوان مظهر علي بمهام الأمين العام لوزارة الدفاع"، لافتا الى انه "تم أيضا نقل مدير عام النهج والدفاع تميم محمد حسين التميمي إلى منصب نائب الأمين العام لوزارة الدفاع".