الكشف عن عقارات تعود لأفراد من عائلة صدام حسين ودعوات للمالية بمصادرتها

كشفت إجراءات صندوق استرداد أموال العراق، اليوم الأربعاء، عن وجود عقاراتٍ تعود لعائلة رئيس النظام السابق، داعياً وزارة الماليَّة لمصادرتها؛ لشمولهم بأحكام القانون رقم (٧٢ لسنة ٢٠١٧).

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق أيمن داود سلمان في بيان إن "الصندوق قام بمُفاتحة وزارة الماليَّة؛ لغرض مُصادرة حصصٍ في أحد العقارات تبلغ مساحتها قرابة (٩٢) دونماً، توصَّل صندوق استرداد أموال العراق إلى أنها مُسجَّلة باسم "ألفت ومسك" ابنتي جمال مصطفى التكريتي وحلا صدام حسين؛ وذلك لشمولهما بأحكام المادة (١) من قانون حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق رقم (٧٢ لسنة ٢٠١٧)".

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق أنَّ "فريقاً خاصاً من الصندوق أجرى أعمال التحرّي والتدقيق والتحقُّق من المعلومات الواردة إلى الصندوق بشأن وجود حصصٍ للمذكورتين في أحد العقارات"، لافتاً إلى أنَّ "الفريق تمكَّن بعد التدقيق من تحديد مساحة العقار التي بلغت (٩١ دونماً و٢١٥٠ م ٢)".

ونوَّه نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق إلى أنَّ "الصندوق دعا وزارة الماليَّة إلى مصادرة الحصص؛ انطلاقاً من واجباته واختصاصاته، وفقاً لأحكام القانون رقم (٩ لسنة ٢٠١٢)"، مُؤكّداً استمرار الصندوق في "مُتابعة حجز أموال أزلام النظام البائد ومصادرتها".