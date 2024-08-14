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ما هي المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي اعتباراً من الأسبوع المقبل؟


أعلنت عدد من المحافظات، تعطيل الدوام الرسمي فيها.

وقرر رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة قاسم علي اليساري تعطيل الدوام الرسمي في محافظة كربلاء المقدسة، أعتباراً من يوم الأحد القادم ولغاية الـ26 من أب الحالي الموافق الـ21 من صفر". 

واستثنى اليساري من العطلة "الدوائر (الأمنية والخدمية والصحية)"، عازيا ذلك الى "مناسبة الزيارة الأربعينية لسيد الشهداء الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهم السلام)". 

كما قرر مجلس محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة بمناسبة ذكرى زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام باستثناء الدوائر المشمولة بخطة الزيارة الاربعينية. 

وذكر بيان للمجلس ان "العطلة تبدأ من يوم الأربعاء الموافق الـ21 من اب الحالي ولغاية الاثنين الموافق الـ26 من الشهر ذاته". 

كما صوت مجلس محافظة النجف الاشرف برئاسة حسين العيساوي على تعطيل الدوام الرسمي في محافظة النجف الاشرف أعتباراً من يوم الأحد القادم المصادف 18 من شهر اب الجاري 13 صفر، ولغاية 26 من شهر اب الموافق 21 صفر، بأستثناء الدوائر الأمنية والخدمية. 

وعزا سبب ذلك الى "قرب زيارة الأربعين المباركة لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام". 

وقرر مجلس محافظة الديوانية، تعطيل الدوام الرسمي اعتبارا من يوم الثلاثاء 20 أب، 2024، ولغاية 22 أب وذلك بمناسبة الزيارة الاربعينية. 

كما قرر محافظ المثنى مهند عبد علي، تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة غدا الخميس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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