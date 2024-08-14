ضبط موظف في التربية بتهمة الرشوة وهدر المال العام في ميسان

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، تنفيذ عمليَّة ضبطٍ لمُوظَّفٍ في مُديريَّة تربية ميسان، لارتكابه جريمة الرشوة، فيما أشارت الى كشف هدرٍ في المال العام بمعهد التدريب النفطيّ في المُحافظة.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفق بيان أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان قام بضبط مُوظَّفٍ في مُديريَّة تربية ميسان؛ على خلفيَّة طلب مبلغ (12,000,000) دينارٍ كرشوةٍ من إحدى المُوظَّفات؛ مقابل نقل خدمتها إلى إحدى الوزارات؛ كونها من ذوي الشهداء"، لافتاً إلى أنَّ "عمليَّة الضبط نُفِّذَت بعد الاعتراف الصريح من قبل المُتَّهم، وتدوين أقوال المُوظَّفة والشهود، والتأكُّد من صحَّة المعلومات، وتفريغ المكالمات من هاتف المُتَّهم، والتي تثبت تورُّطه بطلب الرشوة".

وأضاف، انَّ "قاضي محكمة تحقيق النزاهة في ميسان قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق وفق أحكام المادة (308) من قانون العقوبات؛ لقيامه بطلب عطيَّةٍ لأداء عملٍ لا يدخل في أعمال وظيفته".

وبين، أنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى معهد التدريب النفطيّ، تمكَّن من ضبط أجهزة (المحاذات وموازنة الفلنجات وقطع الصامولات وجهازي شد نوع هيدروليكي بسعة (100) كليو نيوتن وعدد وأدوات مختلفة الأحجام)، فضلاً عن جهاز الواقع الافتراضيّ الذي قامت إدارة المعهد بشرائها في العامين 2021 و2022، مُنبِّهاً إلى عدم استخدام تلك الأجهزة؛ على الرغم من مرور سنواتٍ على شرائها؛ ممَّا تسبَّب بإحداث هدرٍ وضررٍ في المال العام".

ولفت الى، أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تمَّت وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وعرضه أمام قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".