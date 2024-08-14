المباشرة بمهام خطة تأمين زيارة الأربعين

صرّحت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، بأن الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الاربعينية دخلت حيز التنفيذ، موضحة بأن المقرات المسيطرة باشرت مهامها.
وذكرت القيادة في بيانها، إن "الخطة الأمنية المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد للزيارة الاربعينية دخلت حيز التنفيذ بمشاركة القطعات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الأمنية الملحقة بها، من خلال افتتاح المقرات المسيطرة وانتشار الدوريات ضمن محاور وطرق سير الزائرين بإشراف ومتابعة ميدانية للقادة والآمرين بكافة مستوياتهم وتواجد ممثلي المؤسسات والدوائر الحكومية الساندة".
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