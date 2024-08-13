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خطة تأمين "الزيارة الأربعينية" تدخل حيز التنفيذ


أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بدخول خطة تأمين "الزيارة الأربعينية" حيز التنفيذ.

وقال المصدر إن "الخطة الامنية الخاصة بتأمين زيارة الأربعينية تدخل حيز التنفيذ".

 وأضاف المصدر أنه "تمت المباشرة بنصب المواكب الحسينية على الطريق السريع من بغداد الى الطريق الى محافظة كربلاء وهو خط سير الزوار". 

يذكر أن زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام، وتنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.

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خطة تأمين "الزيارة الأربعينية" تدخل حيز التنفيذ
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