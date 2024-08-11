القوات الخاصة تنفذ عملية إستباقية في قضاء الطارمية

نفذت القوات الخاصة، اليوم الأحد، (11 آب 2024)، عملية إستباقية في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني انه "وضمن العمليات الاستباقية التي تنفذها قطعاتنا الامنية في قيادة عمليات بغداد، نفذت القوات الخاصة بالتنسيق مع القطعات الماسكة من الفرقة السادسة، واجب تفتيش لبستان حسيبه في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

وأضاف، انه "ومن خلال العمل الأمني المكثف تمكنت القوة المنفذة للواجب من العثور على عبوة ناسفة ومسطرة تفجير و10 قنابر هاون عيار 60 ملم، فضلا عن كمية من عتاد BKC ، اذ تم التعامل مع المواد المضبوطة اصولياً".