العتبة العباسية تسلم مجموعة جديدة من القطع المتحفية الى العتبة الكاظمية

سلّم متحف الكفيل للنفائس والمخطوطات في العتبة العبّاسيّة المقدّسة، مجموعة جديدة من القطع المتحفيّة بعد صيانتها إلى متحف العتبة الكاظميّة المقدّسة.
وقال رئيس قسم متحف الكفيل صادق لازم جاسم: إنّ "ملاكات متحف الكفيل سلّمت مجموعة جديدة من القطع المتحفية إلى العتبة الكاظميّة المقدّسة بعد صيانتها، وترميمها ومعالجة أضرار المنسوجات والمقتنيات وتهيئتها للعرض، إلى جانب تدريب المنتسبين، ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين العتبتين المقدّستين".
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