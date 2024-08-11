وزير الداخلية يصل منفذ الشيب الحدودي في ميسان

وصل وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، (11 آب 2024)، الى منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان.

وذكر بيان لمكتب وزير الداخلية انه "وللإطلاع على إجراءات استقبال الزائرين القاصدين كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى العشرين من صفر، وصل وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين الى منفذ الشيب".

وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، زار بوقت سابق اليوم الأحد منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط" مشدداً على "تبسيط الإجراءات وتوفير جميع احتياجات الزائرين".