وزير الخارجية يزور واشنطن الشهر المقبل.. وإعلان موعد انسحاب التحالف من العراق

كشفت مصادر عراقية مطلعة، اليوم الأحد، (11 آب 2024)، أن وزير الخارجية فؤاد حسين، سيزور واشنطن الشهر المقبل.

وذكرت المصادر لوكالة "تنسيم" الإيرانية، ان "وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره الامريكي، انتوني بلينكن سيقرأن خلال هذه الزيارة في مؤتمر صحفي بيان انتهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق".

وقالت "تنسيم"، وفقاً للمصادر، انه "من المقرر أن يبدأ انسحاب قوات التحالف الدولي من كافة أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان في سبتمبر أيلول 2025".

وأضافت "كما ستقوم قوات التحالف الدولي بإخلاء إقليم كردستان في سبتمبر/ أيلول 2026".

وكان وفد أمني عراقي رفيع برئاسة وزير الدفاع، ثابت العباسي، زار واشنطن نهاية تموز الماضي، وصدر بيان مشترك بشأن حوار التعاون الأمني بين البلدين.

وجاء في هذا البيان، انه تم "التوصل إلى تفاهم بشأن مفهوم مرحلة جديدة من العلاقة الأمنية الثنائية، والتي تشمل التعاون من خلال ضباط الاتصال والتدريب وبرامج التعاون الأمني التقليدية، وان الوفد العراقي أكد التزامه المطلق بحماية الأفراد والمستشارين والقوافل والمرافق الدبلوماسية للولايات المتحدة ودول التحالف الدولي".

يذكر، ان رئيس اللجنة العليا لإنهاء مهمة التحالف الدولي رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبدالأمير رشيد يار الله أعلن في الثاني من حزيران الماضي، ان "قرار تحديد الوقت الزمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق يُتخذ قبل موعد عقد اجتماعات اللجنة الثنائية المقبلة بواشنطن، وهناك جدية واضحة من قبل قوات التحالف بتقبل موضوع إنهاء مهمته في العراق".

وقال يار الله "لن نذهب إلى واشنطن ما لم ننه مهمة التحالف الدولي".