القبض على ارهابي خطير يدعى "ابو صفية العراقي" في الانبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، عن القبض على قيادي خطر في داعش الارهابي المدعو ( ابو صفية العراقي ) في الانبار.

وقالت الخلية في بيان ان "أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية نفذوا عملية نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابي خطر عمل ما يسمى نائب والي ولاية الفرات سابقاً المدعو ( ابو صفية العراقي ) في قضاء الرمانة التابع إلى محافظة الأنبار والمطلوب إلى القضاء العراقي وفق أحكام المادة ( 4 / إرهاب ) والذي شارك في العديد من الأعمال الإرهابية ضد القوات الأمنية العراقية والسورية في وقت سابق".

وأضافت انه "تم تسليمه إلى جهة الطلب ميدانياً وأصولياً".