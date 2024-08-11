السوداني يؤكد دعم الحكومة لعملَ شبكة الإعلام العراقي ومهامّها بتعزيز المهنية في البيئة الإعلامية العراقية وفق المسار الديمقراطي والدستوري

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دعم الحكومة لعملَ شبكة الإعلام العراقي ومهامّها بتعزيز المهنية في البيئة الإعلامية العراقية وفق المسار الديمقراطي والدستوري وإسنادها كلّ الجهود الإعلامية، لتوفير المعلومة، والمحافظة على القيم والثوابت الأخلاقية والاجتماعية العراقية..

وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الأحد، رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي.

واستمع السوداني ، خلال اللقاء، إلى إيجاز عن واقع عمل الشبكة، وأهمّ التحديات التي تواجه العمل الإعلامي الوطني، والمسارات التي تؤدي فيها قنوات الشبكة ونوافذها دورَها في توفير خدمة إعلامية موضوعية منصفة للمواطن العراقي، وتعكس الصورة الحقيقية عن مجمل أداء الأجهزة الحكومية وفي مختلف المجالات.

و أكد رئيس الوزراء تقديم الدعم لشبكة الإعلام العراقي لاستضافة مؤتمر الإعلام العربي بدورته الرابعة، المقرر عقده في العاصمة بغداد في شهر نيسان المقبل، برعاية اتحاد إذاعات الدول العربية التابع إلى جامعة الدول العربية