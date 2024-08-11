القبض على 9 متهمين بالإرهاب بـ 6 محافظات في بغداد

اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد (11 آب 2024)، القبض على 9 متهمين بالإرهاب في 6 محافظات.

وقال الجهاز في بيان انه "من خلال متابعة ملف فلول عصابات داعش الإرهابية واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى من إلقاء القبض على متهم يقوم بتوزيع كفالات لعوائل العصابات الإرهابية"، مبينا ان "مفارز الجهاز تمكنت بعد استحصال الموافقات القضائية من الإطاحة بالهدف المذكور الذي تم متابعة تحركاته لأكثر من شهر ومراقبته أثناء عمليات تسليم المبالغ لعوائل العصابات الإرهابية".

وأضاف البيان، "وفي محافظات البصرة وكركوك والأنبار ونينوى تمكنت مفارزنا من إلقاء القبض على 8 متهمين بالإرهاب صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وتابع "كما تمكنت مفارزنا من ضبط كدسين للعتاد يعودان لعصابات داعش الإجرامية الأول في ناحية اليوسفية جنوبِ العاصمة بغداد والآخر في صحراء الرزازة في محافظة الأنبار"، لافتا الى "مجموع ما تم ضبطه 1 كيلو غرام من مادة الـ TNT شديدة الانفجار، وصواريخ قاذفة عدد (16) و (100) صاعق تفجير و(17) رمانة يدوية و(3) كغم من مادة الـ C4 المتفجرة حيث تم معالجتها موقعياً من قبل الجهد الهندسي".

واكد البيان، أنه "جرى إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".