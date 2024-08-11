. رئيس أركان الجيش يلتقي قائد بعثة حلف الناتو في العراق

التقى رئيس اركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الاحد (11 آب 2024)، قائد بعثة حلف الناتو في العراق الفريق لوكاس شخويرس.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، أن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، التقى اليوم الأحد، قائد بعثة حلف الناتو في العراق الفريق لوكاس شخويرس، وعدداً من مستشاريها، ومن الجانب العراقي حضر مدير العلاقات العامة".

وأضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق وتوسيع الشراكة على مستوى التدريب، إضافة إلى تقديم الخبرات في مفاصل المؤسسة العسكرية كافة، لتطوير قدرات الجيش العراقي".