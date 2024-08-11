تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد للجامعات العراقية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العاشر من أيلول المقبل موعدا لبدء العام الدراسي (2024 – 2025)، للمراحل الدراسية كافة باستثناء الأولى.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة حيدر العبودي، إن الوزارة حددت 15 أسبوعا للفصل الدراسي الأول الذي ينطلق في العاشر من أيلول المقبل ولغاية الـ 19 من كانون الأول.

وأضاف أن الامتحانات نصف السنوية التي تتبع النظام السنوي والنهائية للفصل الدراسي الأول للكليات والمعاهد التي تتبع النظام الفصلي ونظم المقررات وعملية بولونيا، حددت بمدة أسبوعين من الـ 22 من كانون الأول ولغاية الثاني من كانون الثاني.

وأشار العبودي إلى أن العطلة الربيعية من المؤمل أن تبدأ في الخامس من كانون الثاني ولغاية الـ 18 من الشهر نفسه، بينما تتم المباشرة بالفصل الدراسي الثاني الذي يمتد 15 أسبوعا، في الـ 19 من كانون الثاني ولغاية الأول من أيار من العام المقبل.

وتابع أن الامتحانات النهائية للعام الدراسي (2024 – 2025) للدور الأول تبدأ في الرابع من أيار، وتنتهي في الـ 18 من الشهر نفسه، بينما تنطلق الامتحانات النهائية للدور الثاني في الـ 21 من حزيران، مع منح مرونة وصلاحية للجامعات للمباشرة بها حال تداخلت مع امتحانات طلبة الإعدادية، بحسب صحيفة الصباح.