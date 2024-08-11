التركمان: جلسة انتخاب محافظ كركوك ورئيس المجلس مخالفة صريحة للقانون

اعتبرت رئاسة قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، اليوم الأحد، جلسة انتخاب محافظ كركوك ورئيس المجلس "مخالفة صريحة" للقانون، مؤكدة انها ستلجأ إلى القضاء لإبطال مخرجات هذه الجلسة.

وقالت الجبهة في بيان "بما إن المادة (13) رابعاً من قانون انتخابات مجالس المحافظات قد نص (يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات)، ونظراً لانعقاد الجلسة في بغداد دون التوافق بين المكونات، وغياب المكون التركماني وبما إن المجلس الزم نفسه حسب محضر الاجتماع للجلسة الاولى بتاريخ 11/7/2024 بضرورة التشاور والتوافق بين المكونات قبل انعقاد الجلسة الثانية حسب ما نص عليه القانون أعلاه، لذا تعتبر جلسة انتخاب المحافظ ورئيس المجلس مخالفة واضحة وصريحة للقانون".

وأضافت ان "الجلسة لم تكن بعلم ولا بدعوة رئيس السن لمجلس المحافظة، وهذا ما يؤكد مخالفته للمادة السابعة من قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008، لذا فإننا نعتبر مخرجات الجلسة مخالفة للقانون وسنلجأ إلى القضاء لإبطال مخرجات هذه الجلسة".