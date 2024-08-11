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جنايات مكافحة الفساد المركزية تحدد موعد لإجراء محكمة "نور زهير


حددت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية الـ14 من شهر أب/ أغسطس 2024، موعدا لإجراء محكمة "نور زهير" المتهم بقضية الأمانات الضريبية.

وذكر مصدر قضائي  ان محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حددت يوم الأربعاء المقبل (14 أب 2024) موعدا لإجراء محكمة المتهم بقضية الأمانات الضريبية "نور زهير" وفق احكام المادة 331 ق.ع.

وعادت قضية سرقة الأمانات الضريبية والتي تعرف إعلاميا بـ"سرقة القرن" في العراق إلى الواجهة مجددا، بعدما أعلنت هيئة النزاهة الحكومية مؤخراً عن ارتفاع نسبة المبالغ المسروقة إلى الضعف، بالتزامن مع ارتفاع أعداد المتهمين بالسرقة إلى أكثر من 30 متهما ومدانا.

غير أن مراقبين أكدوا أن المبالغ المسروقة في نفس القضية وصلت إلى أكثر من 8 مليارات دولار موزعة على جميع المدانين والمتهمين، بعد ما أعلن خلال المرة الأولى أن المبالغ المسروقة بلغت 2.5 مليار دولار.

وأُعلن عما يعرف بسرقة القرن في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عام 2022، على خلفية اشتراك تحالف مؤلف من 5 شركات وهمية في سرقة وسحب مبلغ 3 تريليونات و750 مليار دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار) من الأموال التي أودعتها كبرى شركات النفط في حساباتها الضريبية باستخدام أوراق وشيكات مزيفة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، تم الكشف لأول مرة عن قضية سرقة القرن التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في البلاد التي شهدت السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.

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