العتبة العلويّة المقدّسة تُعلن عن إنشاء مصنع للألبان هو الأوّل من نوعه في العراق

أعلن قسم الإستثمار في الأمانة العامّة للعتبة العلويّة المقدّسة عن إنشاء مصنع ألبان متكامل في مزرعة فدك - مزرعة تقع إلى الغرب من النجف تابعة للعتبة العلوية - وفق أحدث المواصفات العالميّة و يهدف المشروع إلى دعم الإنتاج الوطني وتوفير المنتجات الغذائيّة عالية الجودة للمواطنين في العراق.

وقال إبراهيم الموسوي رئيس قسم الاستثمار "يمتدّ المصنع على مساحة واسعة تقدّر بــ 2500 م² ، وقاعات أخرى مجزّأة منها قاعة للتجهيز وأخرى لحافظات التبريد والتجميد و مخازن للموادّ الأوليّة والمصنّعة ، إذ يصل الإنتاج إلى 10 أطنان في الساعة و الذي سيغطّي أكثر من 12 نوعًا من منتجات الألبان عالية الجودة لتلبية احتياجات السوق المحلّية "