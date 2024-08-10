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السوداني يستقبل رئيس مجلس محافظة ديالى الجديد


أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (10 آب 2024)، حاجة ديالى إلى الانسجام في الأداء وتعضيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد خلال استقباله رئيس مجلس محافظتها المنتخب حديثا عمر الكروي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إنه "السوداني، استقبل الكروي، وأشار خلال اللقاء الى أهمية تكامل العمل داخل الحكومات المحلية، وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي فيها؛ من أجل تحقيق الأهداف التي خططت لها كل محافظة، وبما ينسجم مع رؤية الحكومة وسياساتها المؤطرة ضمن برنامجها التنفيذي وأولوياته".

وشدد السوداني على "حاجة محافظة ديالى إلى الانسجام في الأداء وتعضيد الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نهضة تنموية تلبي تطلعات أبناء المحافظة، من خلال الإسراع بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية المهمة التي خططت لها الحكومة في مجال البنى التحتية، بما يرتقي بأوضاع محافظة ديالى، ويسهم في تحسين واقعها الخدمي والاقتصادي".

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