الإعلام والاتصالات توجه إعماماً للمؤسسات الإعلامية حول مجزرة "مدرسة التابعين"

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم السبت (10 آب 2024)، توجيهاً الى المؤسسات الإعلامية حول مجزرة مدرسة التابعين، داعية الى تسليط الضوء على هذه الجريمة وتعرية اكاذيب الكيان الغاصب.

وقالت الهيئة في وثيقة ، إنه "تضامناً مع ابناء شعبنا الفلسطيني المظلوم الذي يتعرض كل يوم الى أبشع المجازر على يد جيش الاحتلال الصهيوني، وآخرها الجريمة النكراء التي أقدم عليها في قطاع غزة وقيامه بقصف (مدرسة التابعين) التي كانت تأوي النازحين والمشردين، والذي أدى الى استشهاد وجرح المئات من الأبرياء، في جريمة تضاف الى سجل جرائم الكيان المستمرة".

وأضافت أنه "من منطلق المسؤولية الانسانية والمهنية تدعو هيئة الإعلام والاتصالات وسائل الإعلام كافة الى الوقوف مع اشقائنا الفلسطينيين من خلال تسليط الضوء على هذه الجريمة النكراء التي يندى لها جبين الانسانية وتعرية اكاذيب الكيان الغاصب التي يستند إليها في ايجاد الشرعية لهذه الجرائم، فضلاً عن ايلاء الاهتمام بتغطية بيان المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف والمواقف الرسمية والدينية والشعبية العراقية والعربية والدولية المنددة بهذه الانتهاكات".