السوداني لمحافظ الديوانية: أهمية التكامل في العمل بين المحافظة ومجلسها

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (10 آب 2024)، أهمية التكامل في العمل بين اعضاء الحكومة المحلية بمحافظة الديوانية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "السوداني، استقبل محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، ورئيس مجلس المحافظة محمد شخير الغانمي، واطلع خلال اللقاء، على سير تنفيذ المشاريع الحيوية في المحافظة، خصوصاً مشاريع البنى التحتية والخدمية، وبما يتطابق ورؤية الحكومة وأولوياتها الخاصة بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، فيما تابع تفاصيل الخطة الصيفية الخاصة بزراعة محصول الشلب، وضمان توفير الحصص المائية لمختلف أقضية ونواحي الديوانية".

وشدد السوداني بحسب البيان على "أهمية التكامل في العمل بين المحافظة ومجلسها، وضرورة الانسجام في اتخاذ القرارات والتشريعات من دون أي تقاطع قد يتسبب بتأخير العمل التنفيذي، ويعطل إنجاز المشاريع".