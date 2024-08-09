السوداني يوجه دعوة الى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي لزيارة العراق

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني دعوة الى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، لزيارة العراق.

واكدت وزارة الخارجية في بيان ان القنصل العام لجمهورية العراق في جدة، محمد سمير النقشبندي، التقى بالأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد عبدالكريم العيسى. وناقش معه عددا من القضايا المشتركة بين الجانبين.

ونقل القنصل العام حسب البيان دعوة رسمية من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى الدكتور العيسى لزيارة العراق ولقاء عدد من المراجع والشخصيات الدينية، وذلك في إطار تعزيز الروابط الدينية والأخوية بين البلدين الشقيقين.