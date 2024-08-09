كتلة اشراقة كانون تطالب رئاسة البرلمان بكشف ملابسات إضافة فقرة مخصصات النواب على جدول اعمال جلسة الاربعاء

طالبت كتلة إشراقة كانون رئاسة البرلمان ببيان ملابسات ما جرى في جلسة البرلمان الاربعاء الماضي.

وقالت في بيان انه تم يوم الأربعاء 7 آب 2024 واثناء انعقاد جلسة مجلس النواب رقم 7 للفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة إضافة فقرة إلى جدول الأعمال لقراءة تعليمات تخص مخصصات أعضاء مجلس النواب وغيرها استنادا للمادة 64 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 وإحالة التفاصيل المالية إلى جدول ملحق لم يعلن عنه ولم يقرأ على الحضور وكانت الجلسة غير معلنة فيما يخص هذه الفقرة ولم تسلم نسخ ورقية من تلك التعليمات إلى أعضاء المجلس وقراءتها لمرة واحدة فقط مما لم يسمح بمنح فرصة للتمعن في مضامينها.

واوضحت ان نواب كتلة إشراقة كانون ومجموعة من أعضاء المجلس لم يصوتوا على إقرار تلك التعليمات واعترضوا على تلك الإجراءات وطلبوا الوثائق من رئاسة المجلس للاطلاع على محتواها .

واكدت أن أعضاء مجلس النواب من كتلة إشراقة كانون بصفتهم ممثلين عن أبناء الشعب العراقي يطالبون رئاسة مجلس النواب بكشف ملابسات ما جرى في الجلسة ونشر الوثائق المتعلقة بها كافة أمام الرأي العام