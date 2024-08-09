شرطة كربلاء تمنع دخول الدراجات النارية والستوتات والتكتك الى المحافظة

منعت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة من خلال نداء مركزي للسيطرات الخارجية حسب توجهات قائد الشرطة دخول جميع الدراجات النارية والستوتات والتكتك الى المحافظة .

وذكر مصدر امني نتيجة الارباك الذي تسببه هذه الانواع من المواصلات خلال زيارة الاربعين المليونية لاسيما مع كثرتها التي تتجاوز الالاف منعت شرطة كربلاء عبورها الى الحدود الادارية للمحافظة من جميع السيطرات الخارجية.

واضاف ان المحافظة شهدت خلال الايام الماضية وفود اعداد كبيرة من الدراجات النارية بمختلف انواعها واحجامها واستعمالاتها دون ان يكون هناك تنظيم لعملها خلال المناسبة.