السليمانية.. اشتباك "طاحن" مع عصابة لتهريب الآثار يودي بحياة منتسبين اثنين

أعلن جهاز أمن السليمانية (الاسايش)، اليوم الجمعة (9 آب 2024)، أن مفارزه خاضت اشتباكات مسلحة مع مجموعات مسلحة من مهربي الآثار جنوبي شرقي المحافظة اودت بحياة منتسبين اثنين.

وقال الجهاز في بيان إن "قوة من آسايش قرداغ اشتبكت مساء اليوم، مع مجموعة مسلحة من المهربين كانوا بصدد التنقيب عن الآثار في منطقة نرام سين الأثرية"، مبينا أن "الاشتباكات أسفرت عن استشهاد اثنين من عناصر الأمن".

وأشار البيان إلى أن "قوات الآسايش فتحت تحقيقا في الحادث، والجهود مستمرة من أجل مطاردة الجناة والقبض عليهم لتقديمهم للعدالة".