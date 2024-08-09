لنشره فيديو مسيء.. انهاء عقد أحد عناصر الشرطة في الديوانية

قررت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، (9 آب 2024)، إنهاء عقد أحد عناصر الشرطة بعد نشره مقطع فيديو "مسيئاً" ومحاولته "إيهام" الرأي العام في محافظة الديوانية.

وقالت الوزارة في بيان، ان "شرطة محافظة الديوانية، قامت بتنفيذ تمرين يبين أهمية الحفاظ على مسرح الجريمة، قام أحد أفراد شرطة العقود بتصويره وبثه على أنه مقطع فيديو حقيقي (لقتل مواطن أمام أنظار قوات الشرطة) ومحاولة إيهام الرأي العام".

وأضاف، ان "وزارة الداخلية، وعلى إثر فعل الشرطي قامت بإنهاء عقده وفق السياقات القانونية الأصولية".

وكانت قيادة شرطة الديوانية، ردت في بيان عصر اليوم "على مانشر في أحد مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يدعي صاحبه حصول جريمة قتل في قضاء (عفك) أمام أنظار الأجهزة الأمنية".

وبينت، أن "ما حصل هو (تمرين) كان يتحدث عن جريمة قتل ومسرح الجريمة دون المساس بالجثة لحين وصول القوات الأمنية وأصحاب الخبرة والاختصاص وكما هو موضح بالفيديو المرفق بالمنشور".