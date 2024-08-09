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ضبط وتدمير مضافات وأوكار لداعش الارهابي في صحراء الأنبار


أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة (9 آب 2024)، ضبط وتدمير مضافات وأوكار لعصابات داعش الإرهابية في صحراء محافظة الأنبار غربي العراق.

وقالت المديرية في بيان إن "مفارزنا وبمشاركة القوات الأمنية الماسكة للأرض، نفذت عملية نوعية في صحراء الأنبار استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، أسفرت عن ضبط 6 مضافات وأوكار تابعة إلى عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، إنه "كان بداخلها كميات كبيرة من المؤنة والأرزاق والوقود والأسلحة الخفيفة والمتوسطة والأعتدة والعبوات الناسفة والمواد الغذائية والتجهيزات الطبية والفنية والأفرشة والوثائق الورقية وقد دمرت هذه العملية جميع المضافات التي تمت السيطرة عليها من قبل قواتنا الأمنية وابطال الجهد الهندسي".

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ضبط وتدمير مضافات وأوكار لداعش الارهابي في صحراء الأنبار
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