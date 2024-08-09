إجراءات قرب المراقد المقدسة ستخفض الحرارة 5 درجات على الزائرين

تطرقت وسائل اعلام إيرانية، للاستعدادات الجارية في كربلاء المقدسة وكذلك النجف الاشرف لاستقبال زائري الأربعين، ومن بين هذه الاستعدادات، اتخاذ إجراءات لتقليل درجات الحرارة على الزائرين 5 درجات مئوية على الأقل.

وتقول وكالة فارس، انه نظراً لارتفاع درجة الحرارة إلى 48 درجة خلال أيام الأربعين، خطط خدام الإمام علي لخفض درجة الحرارة بمقدار 5 درجات، حيث يتم وضع المظلات في الشوارع المؤدية إلى مرقد الإمام علي (عليه السلام).

ووفقا لتوقعات ارتفاع درجة الحرارة إلى 48 درجة خلال أيام الأربعين، سيتم تغطية 44 ألف متر حول الضريح علوي بالظل، ويقول مساعد مدير دائرة الشؤون الخدمية حيدر العيساوي، إن “مع هذا العمل ستنخفض درجة الحرارة بنحو 5 درجات”.

ويأتي هذا على الرغم من أن الزائرين يبقون في النجف لبضع ساعات فقط ثم يتعين عليهم السير على طول الطريق الذي يبلغ طوله 80 كيلومتراً إلى كربلاء تحت أشعة الشمس.

وفي العام الماضي، وبسبب ارتفاع درجات الحرارة، أصبحت بعض أجزاء مدينة النجف مظللة، وفي كربلاء، وفي نفس وقت عاشوراء، كان حوالي 1000 متر من الطريق من طويريج إلى كربلاء مظللا، وظن البعض أن الطريق من النجف إلى كربلاء كان للأربعين.

اما هذا العام، فأنه تم تظليل شوارع الرسول الأعظم والطوسي وزين العابدين، كما سيتم تغطية الفضاء الخارجي حتى مرقد صافي الصفا بمساحة 1000 متر.