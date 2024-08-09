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الشيخ جلال الدين الصغير : مراسم التشييع الكبير والصلاة على جثمان الشهيد اسماعيل هنية تفضح منابر التفرقة الطائفية
وكالة انباء براثا
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2024-08-09
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