نقل المصانع خارج المدن.. ماهي أبرز مميزات قانون المدن الصناعية؟

صرّح عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية كاظم الشمري، اليوم الخميس، عن أبرز مميزات قانون المدن الصناعية، مؤكدا ان القانون سينقل المصانع الى خارج المدن السكنية.

وذكر الشمري في حديث لـقناة السومرية، إن قانون المدن الصناعية صدر عام 2019 ويؤسس لثقافة المدن الصناعية وانهاء وجود المناطق الصناعية المبعثر والتي تفتقر للخدمات والبنى التحتية وغير واضحة الاختصاص"، مبينا ان "المناطق الصناعية الحالية لا تخدم طريقة التقدم الصناعي في العراق.

وأوضح الشمري، أن القانون يروم تأسيس مناطق صناعية بمناطق معينة ومخدومة ببنى تحتية تتناسب مع طبيعتها"، لافتا الى ان "القانون سينقل جميع المعامل والمصانع الموجودة حاليا داخل المناطق السكنية، الى خارج المدن ضمن المدن الصناعية الجديدة.