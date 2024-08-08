الأخبار

نقل المصانع خارج المدن.. ماهي أبرز مميزات قانون المدن الصناعية؟


صرّح عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية كاظم الشمري، اليوم الخميس، عن أبرز مميزات قانون المدن الصناعية، مؤكدا ان القانون سينقل المصانع الى خارج المدن السكنية.

وذكر الشمري في حديث لـقناة السومرية، إن قانون المدن الصناعية صدر عام 2019 ويؤسس لثقافة المدن الصناعية وانهاء وجود المناطق الصناعية المبعثر والتي تفتقر للخدمات والبنى التحتية وغير واضحة الاختصاص"، مبينا ان "المناطق الصناعية الحالية لا تخدم طريقة التقدم الصناعي في العراق.

وأوضح الشمري، أن القانون يروم تأسيس مناطق صناعية بمناطق معينة ومخدومة ببنى تحتية تتناسب مع طبيعتها"، لافتا الى ان "القانون سينقل جميع المعامل والمصانع الموجودة حاليا داخل المناطق السكنية، الى خارج المدن ضمن المدن الصناعية الجديدة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نقل المصانع خارج المدن.. ماهي أبرز مميزات قانون المدن الصناعية؟
وزارة التربية ترسل محاضر العقود المصادق عليها إلى المالية لغرض توفير الغطاء المالي
العمليات المشتركة تكشف حقيقة وجود إرباك أمني في نينوى
الشيخ جلال الدين الصغير : ما السر في عدم تمكن الصهاينة من استخدام اسلحتهم النووية؟
الشيخ جلال الدين الصغير : حادثة استشهاد اسماعيل هنية أبعاد ودلالات
الشيخ جلال الدين الصغير : ما التداعيات المحتملة بعد استشهاد القائدين فؤاد شكر واسماعيل هنية؟
الشيخ جلال الدين الصغير يقيم مجلس الفاتحة على روح أمير الشهداء السيد فؤاد شكر الموسوي (السيد محسن)
وزير الداخلية يأمر بنقل مدير موقع الرستمية الى الرطبة!
اعتقال متهمين باستهداف قاعدة عين الاسد في الانبار
مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون يخص التعليم
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك