وزير الداخلية يأمر بنقل مدير موقع الرستمية الى الرطبة!

صرّح مصدر امني، بان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اصدر أمر بنقل مدير موقع الرستمية الى الرطبة.

وقال المصدر لـقناة السومرية ان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري قرر نقل مدير موقع الرستمية الى مديرية مرور الرطبة.

وأضاف ان ذلك جاء بعد تجاوزه على المواطنين في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن الجدير بالذكر ان مدير موقع الرستمية كان قد ظهر في مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي وهو يتجاوز على المراجعين من دون معرفة الأسباب!