مزاد العملة وتهريبها وعُمر المحافظ.. أبرز أسباب استضافة العلاق تحت قبة البرلمان

كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، عن أسباب استضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق في مجلس النواب العراقي.

وقال السلامي في حديث صحفي، ان "عدم الشفافية وإعلان النشرة اليومية لبيع الدولار لمعرفة الجهات التي تبتاع ملايين الدولارات يوميا، هي الأسباب الرئيسية لاستضافة محافظ البنك المركزي".

وبيّن أن "الإجابة على السؤال الشفاهي، هو اقل درجة من الاستجواب على أن يحضر المحافظ داخل قاعة المجلس للإجابة، وقد حصلت الموافقة على ذلك قبل أيام، رغم ان الطلب مقدم منذ اكثر من سنة أي عندما كان محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان".

وأضاف، إن "هناك اخفاقا في عمل محافظ البنك المركزي في الكثير من الملفات كما أن عمره وصل لمرحلة التقاعد، إضافة الى ملاحظات كثيرة على مزاد بيع العملة وغيرها، خاصة مع اعترافات السلطة التنفيذية بشأن وجود عمليات تهريب للعملة، وهو ما سيتم مناقشته مع المحافظ عند حضوره الى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة".

واظهرت وثيقة صادرة في نهاية تموز الماضي، ابلاغا من مجلس النواب لمحافظ البنك المركزي للحضور تحت قبة البرلمان للإجابة على سؤال شفاهي مقدم من قبل النائب هادي السلامي.