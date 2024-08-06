المفوضية تستبعد أربعة مرشحين من انتخابات كردستان

أعلنت مفوضية الانتخابات عن استبعاد أربعة مرشحين من انتخابات كردستان.
وذكرت المفوضية في بيان لها، ان "مجلس المفوضين ناقش مذكرة مكتب رئيس الإدارة، حيث قرر بعد المداولة ما يلي:
اولاً : استبعاد كل من المرشحين المدرج اسمائهم ادناه من الترشيح لانتخابات برلمان اقليم كردستان العراق واستبدالهم، استناداً الى تعليمات التسجيل والمصادقة على قوائم المرشحين لانتخابات وهم:
-هيلين اکرم
- هيمن عمر محمد درويش
-سامان محمود احمد صالح
-دياري هدايت
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