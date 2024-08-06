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مجلس محافظة بغداد يكشف نتائج تقييم مدراء الوحدات الادارية


صرّح عضو مجلس محافظة بغداد احمد محسن، اليوم الثلاثاء 6 أب/ أغسطس 2024، عن نتائج تقييم مدراء الوحدات الادارية في العاصمة.

وذكر محسن في حديث لقناة السومرية، انه بعد اجراء تقييم لجميع مدراء الوحدات الادارية في العاصمة بغداد، للأسف اتضح لنا انهم غير متعاونين ويفتقرون الى الكفاءات الإدارية وبعض المخاتير الفاسدين ولا وجود لهم في الميادين.

وأضاف انه خلال زياراتنا الميدانية الى بعض النواحي ومدراء الوحدات الإدارية تبين ان هناك ضعف واضح من الناحية الإدارية والوظيفية، لافتا الى انه تم التصويت في مجلس محافظة بغداد على انهاء عملهم واستبدالهم بمن هم أكثر كفاءة ومهنية.

ولفت عضو مجلس محافظة بغداد الى انه استنادا الى الصلاحيات المخولة لمجلس محافظة بغداد تمت استقالتهم والقادم أفضل.

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مجلس محافظة بغداد يكشف نتائج تقييم مدراء الوحدات الادارية
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