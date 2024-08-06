الأخبار

مسؤولون أمريكيون معترفا لاول مرة: إصابة عدد من الجنود داخل قاعدة عين الأسد


أفاد مسؤولون أمريكيون فجر اليوم الثلاثاء، بأن الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد الجوية في العراق أسفر عن إصابة عدد من الجنود الأمريكيين داخل القاعدة.

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لوكالة "رويترز": "أصيب عدد من العسكريين الأمريكيين في الهجوم على القاعدة العسكرية في العراق يوم الاثنين".

وبحسب المسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، فإن المعلومات حول إصابة الجنود أولية ويمكن أن تتغير.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، أفادت مصادر أمنية يوم الاثنين، بسقوط صاروخين من طراز "كاتيوشا" على قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق، التي توجد بها قوات أمريكية وأخرى دولية.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن قوات الأمن ضبطت شاحنة مخصصة للحمل من طراز "كيا" عليها منصة إطلاق صواريخ محلية الصنع لاستهداف قاعدة عين الأسد في الحي الصناعي المحاذي لمدينة حديثة، وأن عددا من الصواريخ المثبتة على منصة الإطلاق فشلت في الانطلاق دون أن يُعتقل أي مشتبه فيه بالهجوم حتى الآن.

وعلى الصعيد نفسه قال محللون عسكريون ان الجيش الأمريكي إعترف هذه المرة بآثار الضربة على عين الاسد وجعل منها حدثًا إستثنائيًا بخلاف الضربات العراقية السابقة والمدمرة وذلك في محاولةٍ لتخفيفِ الهجومِ الإيرانيّ المرتقب

مؤكدين إن هذه المحاولات البائسة، لن تغيّر هدفًا ولن تقلّل من الصواريخِ عددًا، 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مسؤولون أمريكيون معترفا لاول مرة: إصابة عدد من الجنود داخل قاعدة عين الأسد
رئيس لجنة الامن والدفاع يحذر من تطورات المنطقة الأخيرة: أمريكا هي الشيطان الأعظم
عضو في اللجنة القانونية النيابية ينفي إدعاءات متداولة بشأن "حرمان" الزوجة من حضانة اطفالها
مصدر أمني يكشف تفاصيل دوي الانفجارات قرب عين الاسد
انباء عن استهداف قاعدة عين الأسد غربي العراق
الخبير القانوني علي التميمي يكشف عن إمكانية طلب العراق من مجلس الامن إخراج قوات التحالف الدولي.
الحشد الشعبي يعلن تنفيذ عملية أمنية شمالي بغداد
القبض على عصابة اقدمت على خطف مواطن في النجف
العراق وروسيا يؤكدان ضرورة توقيع اتفاقية النقل البري والبحري خلال هذا العام في الذكرى الثمانين لبدء العلاقات بين البلدين
لجنة الانضباط في نقابة الصحفيين العراقيين تصدر توضيحا بشان ترقين قيد احد الصحفيين والغاء اعتماد جريدته
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك