رئيس لجنة الامن والدفاع يحذر من تطورات المنطقة الأخيرة: أمريكا هي الشيطان الأعظم

حذر رئيس لجنة الامن والدفاع كريم عليوي المحمداوي، اليوم الاثنين، من التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة، فيما وصف أمريكا بالشيطان الأعظم لأنها هي من تغطي على جرائم إسرائيل ولولاها لما بقيت ساعة.

وقال المحمداوي في حديث صحفي، انه "زادت الاعتداءات الامريكية والاسرائيلية الكبيرة والمؤثرة على شعوب العالم والساحة السياسية والأمنية، بضمنها الأستهدافات التي يتبناها الكيان والتي ليس لها حدود".

وتابع رئيس لجنة الامن والدفاع، ان "الاستهداف الأخير الذي طال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يعد اعتداءً واضحاً على السيادة الإيرانية، والذي يعد شخصية وطنية مجاهدة"، لافتا الى ان "استهداف فؤاد شكر في ضاحية بيروت اللبنانية، والاعتداءات التي نفذت داخل الأراضي العراقية في جرف النصر جرت للقضاء على شخصيات وطنية المجاهدة".

وبين، انه "كل المنطقة تأن من اعتداءات أمريكا، وبعد اشتراك أمريكا وإسرائيل بهذه الحروب الدموية، يجب ان لا تبقى القوات الامريكية في العراق لأنها ملطخة بدماء الأبرياء والمجاهدين خصوصاً في غزة والعراق ولبنان وإيران وأفغانستان وباكستان"، داعياً، "العالم الإسلامي عامة والعراقي خاصة، الى ان يكون له موقف بخصوص هذا الامر".

وأوضح ان "القوات الامريكية في العراق غازية وسبق وان صوت مجلس النواب على خروجها لكنها تمانع ذلك، لأنها (الشيطان الأكبر) الذي غزى اغلب بلدان العالم من خلال تنفيذ المخطط الإسرائيلي ولولاها لما بقي الكيان الصهيوني ساعة واحدة".

وطالب، رئيس لجنة الامن والدفاع كريم عليوي المحمداوي، الحكومة العراقية "بإخراج القوات الامريكية لأنها معتدية، وهناك جلسات ولقاءات حدثت بين العراق وامريكا وتم التوصل فيها الى جدولة الانسحاب ومعرفة بعد الالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية".