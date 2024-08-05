القبض على عصابة اقدمت على خطف مواطن في النجف

القت مكافحة إجرام النجف القبض على عصابة اقدمت على خطف مواطن في المحافظة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان:"ان قيادة شرطة محافظة النجف، بعد ورود معلومات بوجود حالة خطف مواطن حدثت في قرية الغدير، على الفور تم تشكيل فريق عمل برئاسة قائد شرطة المحافظة، وعضوية مدير مكافحة إجرام النجف، وضابط شعبة الخطف، وثلة من ضباط ومنتسبي الشعبة، حيث تم البحث والتحري عن المخطوف والاستعانة بكاميرات المراقبة، وبعد نصب الكمائن تم تحرير المخطوف وإلقاء القبض على الخاطفين وهم ثلاثة متهمين دونت أقوالهم واعترفوا بالجريمة المسندة لهم وتم إحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".