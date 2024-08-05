العراق وروسيا يؤكدان ضرورة توقيع اتفاقية النقل البري والبحري خلال هذا العام في الذكرى الثمانين لبدء العلاقات بين البلدين

اكد العراق وروسيا الاتحادية ضرورة توقيع اتفاقية النقل البري والبحري خلال هذا العام، الذي يصادف الذكرى الثمانين لبدء العلاقات بين البلدين .

وذكر بيان لوزارة الخارجية ،ان سفير العراق لدى روسيا الاتحادية، حيدر منصور العذاري، استقبل وكيل وزير النقل الروسي، ديمتري ستانيسلافوفيتش أزفيريف، في مبنى السفارة العراقية في موسكو، بحضور مسؤول ملف النقل البري والجوي والبحري في وزارة النقل الروسية، ألكسندر شاتالين ،وناقش الجانبان الخطوات المستقبلية لتوقيع الاتفاقيات التي تعزز مصلحة البلدين الصديقين".

وأعرب الجانب الروسي،عن تقديره لموافقة رئاسة الوزراء العراقية على مشروع الاتفاقية، مؤكداً استعداد بلاده لمتابعة ودراسة مسودة المشروع والمضي قدماً نحو توقيع الاتفاقية، مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي المميز للعراق يجعله ممرًا عالمياً للنقل".

كما تناول الجانبان وفق البيان،سبل التعاون في مجال النقل بشكل عام والنقل البري بشكل خاص، حيث أعرب الجانب الروسي عن استعداده لتدريب الكوادر العراقية في أكاديمية النقل الروسية، واستقبال الطلبة العراقيين الراغبين في الدراسة بالأكاديمية. كما تم بحث إمكانية التوأمة بين الجامعات العراقية والروسية، وعقد اتفاقيات تعاون بينها".

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال النقل البري، أعرب الجانب الروسي عن اهتمامه بإنشاء خطوط السكك الحديدية ضمن مشروع "طريق التنمية"، والمشاركة في الفرص الاستثمارية في مختلف مجالات النقل في المدن العراقية، وخاصة في مجال السكك الحديدية".

وأكد الجانبان بحسب البيان، ضرورة توقيع اتفاقية النقل البري والبحري خلال هذا العام، الذي يصادف الذكرى الثمانين لبدء العلاقات العراقية الروسية".