لجنة الانضباط في نقابة الصحفيين العراقيين تصدر توضيحا بشان ترقين قيد احد الصحفيين والغاء اعتماد جريدته

اصدرت لجنة الانضباط في نقابة الصحفيين العراقيين توضيحا بشان ترقين قيد احد الصحفيين والغاء اعتماد جريدته.

وقالت اللجنة في بيان انها تابعت بعض الردود بشأن فصل وترقين قيد السيد باسم هاشم دبيس العزاوي (باسم الشيخ) من عضوية النقابة وإلغاء اعتماد جريدته ونود ان نوضح ان سبب فصله يعود لوجود قيود جنائية بحقه بجريمتين مخلتين بالشرف تخص النصب والاحتيال وسجن عليها مرتين عام 2002 وأطلق سراحه بالعفو العام بحسب كتابي وزارة الداخلية مديرية تحقيق الأدلة الجنائية قسم التسجيل الجنائي المرقم 32147 في 29/5/2022 و 6960في 13/2/2024

واضافت ان قرار فصله وسحب اعتماد جريدته جاء بعد تشكيل لجنة تحقيقية مع الموما إليه وأوصت اللجنة مجلس النقابة بفصله وإلغاء اعتماد جريدته علما انه قام بتمييز القرارين بمحكمة التمييز الاتحادية التي ردت طلب الطعن التمييزي المقدم من قبله بقراريها في 10/6/2024 وحملته رسوم التمييز مشيرة الى ان النقابة أقامت عدداً من الدعاوى على بعض الذين يحسبون على الصحافة العراقية بتهم الابتزاز والسرقة والتزوير .