مجلس ديالى يقرر ايقاف عمل كافة المشاريع في المحافظة

قرر مجلس محافظة ديالى تشكيل لجنة لتدقيق مشاريع صندوق الاعمار والمشاريع الاخرى المخصصة للمحافظة .
وقال سالم التميمي نائب رئيس مجلس محافظة ديالى في تصريح صحفي انه تم عقد جلسة رسمية وبحضور / 13 / عضوا لمناقشة المشاريع المخصصة والمحالة للتنفيذ ومشاريع صندوق الاعمار .
واضاف ان مجلس ديالى قرر تشكيل لجنة مركزية لتدقيق المشاريع وايقاف عمل كافة المشاريع واشكال الصرف اعتبارا من الشهر الحالي . لافتا الى ان المجلس سيبدأ بتشكيل لجان مركزية تعنى بملفات الامن والخدمات والتربية وستكون الجلسة المقبلة اختيار رؤوساء اللجان .
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