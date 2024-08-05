بالوثائق.. جمع تواقيع نيابية لتعديل قانون الحماية الاجتماعية

جمع عدد من اعضاء مجلس النواب، اليوم الاثنين (5 آب 2024)، تواقيعاً من أجل تعديل قانون الحماية الاجتماعية.

ونشرت وثائق صادرة من مكتب النائب احمد الشرماني، جاء فيها "انطلاقاً من الدور التشريعي الذي كفله الدستور للنائب وبعد ان صوت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، والتي قررت ضمن بنودها (اعانة المرضى)، بناء عليه و وفقاً للفقرة (ثانياً) من المادة (1) وبدلالة المادة (24) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، وبحجة ان الاتفاقية اعلاه جزء من القانون الداخلي بعد نشر القانون المصوت عليه، ولموائمة قانون الحماية الاجتماعية لأحكامها وما قررته بنودها وما تعانيه هذه الشريحة من الالام ومصاعب جمة في هذه الحياة مما يوجب على الجميع التخفيف من معاناتها، نرفق لكم طياً جدولاً يضم تواقيع النواب الذين يؤيدون اقتراحنا".

وتضمن الاقتراح بحسب الوثائق "اولاً: تعديل جدول سقف الاعانة الاجتماعية الملحق بالقانون لزيادة المبالغ النقدية الشهرية المقررة بموجبه لتتناسب مع الوضع الاقتصادي والمعاشي لمحدودي الدخل ولحمايتهم من مصاعب الحياة ومشاقها المرهقة، ثانياً: اعادة النظر في الفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية بهدف ادراج (اعانة المرضى) لشمول فئات المرضى الذين يحتاجون لمصاريف علاج لا يقوون على سدادها . والتي أوجبت الاتفاقية شمولهم الصريح بأحكامها".