مجلس الخدمة يصادق على تعيين وجبة جديدة من المشمولين بقانون 67

اعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين (5 آب 2024)، المصادقة على تعيين وجبة جديدة من المشمولين بقانون 67 لسنة 2017.

وذكر المجلس في بيان أنه "قرر بجلسته الطارئة رقم (25) المنعقدة في 5/8/2024 المصادقة على تعيين اكثر من (250) قيد على ملاك مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات على وفق آلية القرعة الإلكترونية للمشمولين بقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017".

واضاف ان "التعيينات موزعه على العناوين الوظيفية (معاون رسام هندسي، معاون طبي متدرب، معاون مهندس، معاون فيزيائي، رسام، باحث اجتماعي، معاون احصائي، معاون تقني معلوماتية، ممرض جامعي متدرب، معاون باحث، معاون مبرمج، معاون مترجم)".

واكد المجلس "حرصه الشديد على إنهاء ملف التعيينات وفقاً لمبدأ الكفاءة وسرعة الإنجاز عبر العمل الدؤوب والمتواصل لتشكيلاته كافة وجميع كوادره".