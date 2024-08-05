انطلاق عمليات استباقية لتفتيش بساتين الطارمية

شرعت القوات الأمنية اليوم الاثنين (5 آب 2024)، بعمليات استباقية لتفتيش بساتين الطارمية شمالي بغداد، بإشراف قائد عمليات بغداد.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان إنه "ضمن الخطط المرسومة لتعزيز الامن والاستقرار ضمن محيط العاصمة، نفذت قطعات فرقة المشاة السادسة والقطعات والاجهزة الامنية الملحقة بها بإشراف ميداني من قائد العمليات الفريق الركن وليد خليفة التميمي يرافقه اللواء الركن قائد الفرقة وعدد من ضباط هيئة الركن، عمليات للبحث والتفتيش والاستطلاع المسلح في قرى وارياف وبساتين قضاء الطارمية".

وأضافت أن "العمليات نتج عنها القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة وضبط عدد من الاسلحة والاعتدة ومواد متفجرة من مخلفات عصابات داعش الارهابية المنهزمة"،

مبينة أن "العمليات تأتي بالتزامن مع اقتراب الزيارة الاربعينية بهدف تضييق الخناق على العناصر الارهابية المنهزمة وتجفيف منابعهم ومنع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطن وتعكير صفو الزيارة".