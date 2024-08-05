السعودية تعتقل استاذ جامعي عراقي في مكة بعد إهدائه العمرة لروح الشهيد اسماعيل هنية.

اعتقلت السلطات السعودية الأستاذ الجامعي العراقي المعتمر بلال داود السبعاوي في مكة المكرمة بعد إهدائه العمرة لروح الشهيد اسماعيل هنية.

والسبعاوي من أهالي الموصل، احتجزته الرياض، بعد أن رفع لافتة من أمام الحرم المكي، كتب عليها إهداء عمرة إلى الشهيد اسماعيل هنية من الموصل، وذلك بتاريخ 31 تموز 2024.

وفور انتشار خبر اعتقال الاستاذ الجامعي العراقي بلال السبعاوي، انطلقت حملة إلكترونية للمطالبة بالإفراج عنه تحت وسم الحرية للسبعاوي.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمساءلة ومحاسبة النظام السعودي، معتبرين أنه وصل إلى أسفل درجات الانحطاط باعتقاله شخصا لمجرد إهدائه عمرة لروح الشهيد اسماعيل هنية.

ودعا نشطاء الحكومة العراقية للتدخل فورا والإفراج عنه.