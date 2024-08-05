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القبض على متهم عربي الجنسية يروّج لداعش والنظام البائد على مواقع التواصل الاجتماعي


أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأثنين (5 آب 2024)، تحكم قبضتها على متهم عربي الجنسية يقوم بالترويج لعصابات داعش الإرهابي والنظام البائد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوكالة في بيان،إن "مفارز وكالة الاستخبارات/ مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية، حصلت على معلومات تفيد بوجود متهم عربي الجنسية يقوم بالترويج لعصابات داعش الإرهابي وتمجيد النظام البائد عن طريق نشر مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت، إنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك مع قيادة قوات الشرطة الاتحادية والأجهزة الأمنية الأخرى والتوصل الى مكان تواجد المتهم والقاء القبض عليه بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".

وأكدت أنه "لدى التحقيق معه اعترف صراحةً عن قيامه بهذه الأعمال الترويجية لدوافع إرهابية، حيث سُلم الى الجهات التحقيقية المختصة لينال جزاءه العادل".

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