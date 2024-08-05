جنايات ميسان: الحبس الشديد بحق مدير بلدية العمارة السابق

أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الاثنين، حكما بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدير بلدية العمارة السابق عن جريمة تفجير عبوة ناسفة على منزل الممثل القانوني لمحافظة ميسان.

وذكر مجلس القضاء في بيان، أن "المدان اقدم وبالاشتراك مع متهمين آخرين بإلقاء عبوة ناسفة على دار الممثل القانوني لمحافظة ميسان، مما ادى إلى الحاق اضرار كبيرة في منزله إضافة إلى تحطيم سيارتين كانتا مركونتين امام دار المشتكي".

وتابع أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 345/ الشق الأول من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 وبدلالة المادة 132/ 3 منه".