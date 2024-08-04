النجباء "ممتعضة" من موقف "الناطق العسكري" حول قصف الحشد

ابدى عضو حركة النجباء، مهدي الكعبي، اليوم الأحد، امتعاضاً من موقف "الناطق العسكري" حول قصف الحشد الشعبي في بابل، فيما أشار إلى أن فصائل المقاومة "وفية للعراق".

وقال الكعبي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إن "إيران هي الداعم الرئيسي لمحور المقاومة"، معتبراً أن "اغتيال إسماعيل هنية (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس) في طهران يحمل رسائل للعالم اجمع"، مؤكداً أن "إسرائيل تريد ادخال المنطقة في حرب شاملة".

وأشار إلى أن "الضربة الاسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية (التي أودت بحياة القائد في حزب الله فؤاد شكر) تمت بضوء امريكي"، لكنه أكد أن "إسرائيل لم تحقق نصراً حقيقياً في المعركة الحالية".

وبين، أن "ضربات محور المقاومة على مختلف الجبهات تركت أثراً في الكيان الصهيوني"، منوهاً إلى أنه "من مصلحة الجميع عدم الذهاب الى الحرب الشاملة".

وشدد الكعبي، على أن "فصائل المقاومة تدعم الدولة العراقية، وهي وفية للعراق ولا تقف ابداً بالضد من الحكومة"، لافتاً إلى أن "امريكا محتلة للعراق وواجب الحكومة ان تدافع عن البلاد"، معتبراً الادارة الامريكية بأنها "تسعى للجر العراق إلى التطبيع مع تل ابيب"، موضحاً أن "واشنطن تدفع أيضاً نحو عدم تسليح الجيش العراقي".

واشكل الكعبي، على موقف الناطق العسكري باسم الحكومة الذي أشار إلى أن قصف الحشد الشعبي تم من التحالف الدولي، وهو الأمر الذي اثار امتعاض عضو حركة النجباء، واصفاً هذا الموقف بـ"السلبي"، ومضى يقول: "أمريكا تقر بنفسها تعترف بضرب مقار الحشد في البلاد".