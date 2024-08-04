القبض على شخص حاول نحر طفل فوق جسر المشاة في منطقة السيدية

القت القوات الامنية القبض على شخص حاول نحر طفل فوق جسر المشاة ضمن منطقة السيدية.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان : انه بعد الاتصال برقم الخط الساخن لمديرية الاستجابة والسيطرة ، تمكنت قوة من وزارة الداخلية من القاء القبض على شخص حاول نحر طفل فوق جسر المشاة ضمن منطقة السيدية ببغداد، حيث تم انقاذ الطفل واحباط هذه المحاولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم