الشيخ الخزعلي يشيد بدور العشائر العراقية في حفظ السِلم الأهليّ و تعزيز الاستقرار المجتمعيّ

استقبل الامين العام لحركة عصائب اهل الحق ، الشيخ قيس الخزعليّ، في مكتبه ببغداد ، اليوم الأحد ، وفداً من شيوخ ووجهاء قبيلة دليم في محافظة واسط ، بحضور رئيس كتلة / صادقون / النيابية، حبيب الحلاوي والنائب محاسن خيري، حيث تمّ بحث عددٍ من الملفات، التي تخص واقع المحافظة، لاسيما في مجالي الزراعة و الخدمات .

و أكد الشيخ الخزعلي خلال اللقاء ، بحسب بيان لمكتبه ، اهمية دعم محافظة واسط، والنهوض بواقع الخدمات، و معالجة المشاكل والمعوّقات، التي تواجه عملية الأعمار التي تشهدها في الآونة الأخيرة.

كما أشادَ بدور العشائر العراقية في حفظ السِلم الأهليّ، و تعزيز الاستقرار المجتمعيّ ، عبر دعم خطوات الحكومة في مختلف المجالات .

من جانبه ، ثمنّ الوفد الزائر المواقف الوطنية، للشيخ الخزعلي في مختلف القضايا التي تخص العراق والمنطقة، و جهوده في دعم العملية السياسية وتعزيز السيادة الوطنية